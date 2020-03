L’agence régionale de santé appelle du renfort

« Étudiants et soignants, actifs et retraités, sont appelés à prêter main forte aux établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté mobilisés pour faire face à la crise sanitaire », annonce l’agence régionale de santé (ARS) dans son communiqué quotidien. C’est l’opération #RenfortsCovid. Ce dispositif d’appel aux volontaires vise à renforcer les équipes des établissements de santé. Un déploiement déjà enregistré en Ile-de-France, Hauts-de-France, Bretagne, Occitanie, Rhône-Alpes. Par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne (https://www.renfort-covid.fr/), les établissements listent leurs besoins urgents en soignants et invitent les volontaires à proposer leurs compétences pour y répondre : étudiants ou diplômés, actifs ou retraités, aides-soignants, brancardiers, infirmiers ou médecins… Les candidats se rendent disponibles. L’application MedGo met ensuite en relation directe. Dans son point quotidien, l’ARS déplore 139 décès dans un établissements hospitaliers ce vendredi 27 mars, en Bourgogne-Franche-Comté, des suites du coronavirus Covid-19, soit 16 de plus en 24 heures. « La région compte 690 patients hospitalisés, dont 185 en réanimation ; 431 personnes sont sorties d’hospitalisation », poursuit le communiqué.