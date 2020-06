La Région et la CCI organisent une distribution de masques pour les TPE

Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et la chambre de commerce et d’industrie Bourgogne-Franche-Comté organise une distribution de masques pour les très petites entreprises. 200 000 masques lavables vont être distribués aux TPE et commerçants de Bourgogne-Franche-Comté. Les deux entités ont créé « un réseau de distribution de masques sur le territoire régional » pour « favoriser l’approvisionnement des TPE et des commerçants au plus près de chez eux ». Des masques achetés par la Région, subventionné par l’État à hauteur de 1 euro et vendus au tarif d’1,43 euro l’unité aux entreprises. Ces masques sont en tissus double couche, lavables jusqu’à 30 fois, conditionnés par lot de 5 (7,15 euros TTC le lot, avec une TVA non récupérable). « La chambre régionale de commerce et d’industrie assure la distribution pour le compte de la Région », indique le communiqué de presse. Pour commander et sélectionner le site de retrait de son choix, il suffit de remplir le formulaire en ligne.