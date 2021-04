François Lorefice, président de l’office de tourisme du pays de Montbéliard

Hélène Brandt a décidé de claquer la porte (notre article). Las du mépris politique du président de Pays de Montbéliard Agglomération envers le tourisme et l’office de tourisme du pays de Montbéliard. Le conseil d’administration de l’office de tourisme du pays de Montbéliard a élu, ce mardi, François Lorefice, représentant des restaurateurs, comme président. Hélène Brandt demeure au bureau, comme secrétaire adjointe. « Avant tout, nous tenons à apporter notre soutien et notre solidarité à Hélène Brandt. Nous tenons à la remercier pour son engagement, son courage, sa détermination, ses compétences et l’apport de son expérience au service du tourisme dans le Pays de Montbéliard », écrit le bureau dans un communiqué de presse. « Notre Bureau est un bureau actif, qui se réunit régulièrement pour travailler sur des projets et des actions dans une dynamique de groupe, avec une forte ambition touristique et la volonté d’avancer », poursuit-il. « Nous sommes convaincus que l’unité de nos réflexions doivent nous faire prendre conscience de la nécessité impérieuse de réinventer le tourisme dans le Pays de Montbéliard en développant un tourisme plus vert, plus près de la nature, plus tourné vers les déplacements doux, en rapport plus direct avec notre environnement et notre agriculture, insiste-t-il également. Le Pays de Montbéliard a bien des atouts, des projets et de l’envie ! » Puis de conclure : « Il nous faut nous réinventer mais aussi faire que le tourisme soit enfin pris au sérieux ! C’est maintenant qu’il faut prendre ce virage ! » Le conseil d’administration comprend 20 membres, dont la moitié sont des élus de Pays de Montbéliard Agglomération et de la Ville de Montbéliard. Le bureau n’est composé que de professionnels du tourisme, qui interviennent bénévolement.