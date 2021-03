La présidente de l’office de tourisme du pays de Montbéliard claque la porte

L’office du tourisme de pays de Montbéliard compte aujourd’hui 4 personnes pour 142 000 habitants et 72 communes. « Ce n’est plus possible », confie au Trois Hélène Brandt, jointe par téléphone. Surtout que l’office de tourisme a compté jusqu’à 10,5 équivalent temps plein, avant 2015, date de changement de gouvernance et de baisse de subventions. Des mécaniques de baisses qu’elle prend le temps de détailler dans sa lettre de démission. « Depuis plusieurs années, les baisses budgétaires nous ont successivement conduit à licencier, prendre sur nos réserves propres et avons même frôlé la procédure d’alerte par le commissaire au compte », écrit-elle dans la lettre, que Le Trois a pu consulter. « Rapidement, nous sommes montés au créneau pour faire part de nos difficultés et pour avoir des moyens », confie cette ancienne salariée de PSA. Mais le sentiment persiste de ne pas avoir d’écoute. « Il [Charles Demouge] s’est toujours braqué au sujet du tourisme », déplore-t-elle.

Cette année, l’office de tourisme avait sollicité une subvention de 250 000 euros supplémentaire. La commission n°6 de Pays de Montbéliard Agglomération avait accepté cette enveloppe. Mais le président a arbitré, ce ne sera que 50 000 euros. « Pourquoi avoir des commissions si on ne les écoute pas », questionne la présidente. Ce n’est pas avec cela que l’office de tourisme va pouvoir se renforcer comme il se doit. « Le capital d’un office de tourisme, c’est l’humain », poursuit Hélène Brandt, qui est au bureau de l’office du tourisme depuis plusieurs décennies. Des personnes qui permettent de « promouvoir » et de « vendre » le territoire, générant ainsi des retombées économiques. Le tourisme, ce sont 1 350 emplois directs dans l’agglomération et 19,6 millions d’euros de chiffre d’affaires générés par les séjours hôteliers, en 2019, rappelle une étude présentée par le groupe Indépendants et solidaires.