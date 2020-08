FCSM : le maillot extérieur sera noir !

Le Football-Club Sochaux-Montbéliard avait promis de l’inédit ! Et bien c’est le cas. Le club a dévoilé ce vendredi 31 juillet le maillot extérieur que porteront les joueurs du FCSM pour la saison 2020-2021. « Du noir et du blanc, avec une touche de jaune. Le maillot extérieur du FCSM version 2020/2021 joue la carte de la sobriété et de l’inédit. Les joueurs sochaliens ont par le passé déjà porté du noir ou du blanc, mais jamais une telle association des deux », confirme le club dans un communiqué de presse.

On retrouve un sol style polo, comme sur le maillot domicile, présenté le 16 juillet. Il est noir, comme le maillot. Les manches, en revanche, sont blanches. « À l’inverse du maillot domicile, la deuxième tenue sochalienne ne possède pas de fines rayures », remarque le club. La virgule Nike est blanche. Le blason, sur la poitrine, est noir et jaune. Le jaune est aussi la couleur du slogan, présent sur le dos du maillot : #PlusQueJamaisSochalien.

Les partenaires s’affichent aussi en jaune et ont la même place que sur le maillot domicile ; excepté le Crédit agricole, qui n’est présent que sur le maillot domicile.

L’ensemble est accompagné de bas noirs et d’un short noir.