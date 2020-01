Europe Écologie Les Verts défend l’unité de méthanisation de Delle

« La méthanisation est une bonne réponse territoriale aux traitements des déchets et qui s’intègre dans la transition énergétique en tant que fournisseur local d’énergie renouvelable », note la commission industrie d’Europe-Écologie Les Verts 90, dans le cadre du projet de construction de l’unité de méthanisation de Delle. « Elle doit être promue si l’on garde l’objectif national de 30 % de Bio Gaz national à l’horizon 2050 alors qu’actuellement la fourniture de notre gaz est essentiellement assurée par des pays comme l’Algérie et la Russie », insiste le parti dans le communiqué, qui insiste sur l’impact environnemental modéré de cette technique. « La méthanisation territoriale est donc le bon compromis pour le traitement des déchets en même temps qu’elle joue le rôle de fournisseur local d’énergie », insiste-t-il. « Le gaz méthane produit peut être stocké et utilisé lors des intermittences du solaire ou de l’éolien, poursuit la commission. Le méthane comme dans le cas de Delle, peut être réinjecté dans le réseau GRDF, mais il peut être utilisé également pour produire de l’électricité via des turbines gaz ou via un processus de méthanation produisant de l’hydrogène. » Cette usine doit traiter 11 000 tonnes de déchets végétaux. « Il est loin du concept de ces énormes usines de méthanisation dont rêvent certains industriels qui eux peuvent générer des dérives (production agricole à usage exclusif) et des nuisances, le projet de Delle est opportun et très bien adapté aux enjeux et au concept écologique de développement des énergies renouvelables », estime le parti écologiste.