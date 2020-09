Des salariés du groupe Doctegestio au chevet de l’association Servir

Bernard Bensaid, président et fondateur du groupe Doctegestio est devenu président de l’association Servir, à Valdoie, ce jeudi 24 septembre. Deux des quatre établissements gérés par l’association sont en grandes difficultés. « L’association SERVIR est désormais adossée au groupe Doctegestio, et peut bénéficier de son soutien opérationnel, des compétences de ses 12 000 collaborateurs, ainsi que de son expertise dans les domaine du sanitaire, du médico-social et du social », indique le groupe dans un communiqué de presse. « Sandra Staudt, directrice opérationnelle nationale de l’hébergement du groupe, accompagnée de deux directrices des Ehpad mosellans gérés par le groupe et de deux infirmières coordinatrices interviendront au sein des établissements d’hébergement de l’association Servir, détaille le groupe. Sophie-Maurice Pluchon, directrice de l’association mosellane d’Action Éducative et Sociale en milieu ouvert, adossée au groupe Doctegestio, accompagnée de travailleurs sociaux sera présente dans les MECS, maisons d’enfants à caractère social de l’association Servir. » La volonté de Doctegestio est de transmettre « compétences » et « expertise ». « Cette démarche vise à̀ permettre à̀ l’association Servir de sortir de l’administration provisoire au plus vite, pour conduire à une situation régulée », relève Bernard Bensaid. Qui réitère sa demande auprès des tutelles de placer « l’association en suivi renforcé », et non plus en administration provisoire.