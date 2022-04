Des gonfleurs à vélo en libre-service installés à Belfort

La Ville de Belfort s’est engagée depuis plusieurs années en faveur des mobilités douces. Elle est d’ailleurs lauréate du label « Territoire Vélo » depuis 2014. Plus de 30 kilomètres d’itinéraires cyclables et quelque 1 000 places de stationnement sont à disposition des amateurs. Et c’est pour valoriser davantage son engagement qu’elle met à disposition du public des dispositifs de gonflage neufs.

Bien visibles avec leur revêtement rouge, les gonfleurs arborent fièrement la mention « Pompe à vélo en libre-service ! ». Le premier se trouve à l’arrière du théâtre Granit, le long de la Savoureuse, à proximité des garages à vélos. Le second porte secours aux cyclistes rue de l’Étang, sur le secteur du Techn’hom, à proximité du restaurant le Pilotis. Un troisième sera disponible prochainement sur l’ancien terrain de tennis du parc François-Mitterrand, sur la piste d’initiation à la pratique du vélo.

La municipalité a déboursé 3 400 euros pour permettre aux passants de regonfler leurs vélos rapidement. Les gonfleurs sont robustes, mécaniques et autonomes : leur système est activé au pied, sans raccordement électrique. Un embout universel permet d’y relier tous les types de valves utilisés. Le service communication de la Ville de Belfort précise qu’elle « poursuit ainsi sa politique volontariste de développement des pistes cyclables et d’accompagnement de la pratique du vélo ».