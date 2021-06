David Markezic, nouveau directeur de l’IUT Belfort-Montbéliard

David Markezic a été élu directeur de l’IUT de Belfort-Montbéliard, le 10 juin, lors du conseil de l’institut. Il va diriger l’établissement pendant 5 ans. Il prend la suite de Bruno Viezzi. « Les deux candidats en lice ont présenté chacun leur programme et leur vision de l’IUT pour les 5 années à venir, devant un parterre de représentants institutionnels, de partenaires socio-économiques, de représentants élus des personnels et des étudiant-e-s », précise le communiqué de presse de l’IUT, qui annonce cette élection. David Markezic est enseignant au département GACO (Gestion Administrative et Commerciale des Organisations). Il a été élu dès le premier tour. Face à lui, François Spies, enseignant-chercheur au département R&T (Réseaux et télécoms) était aussi candidat. La directrice adjointe sera Valérie Lepiller, enseignante-chercheuse au département Génie Civil. David Markezic prendra officiellement ses fonctions au 1er septembre 2021.