Covid-19 : on dépasse les 1 000 morts en France, 86 dans la région

L’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté a publié son compte-rendu quotidien sur l’avancée de la pandémie du coronavirus Covid-19. Ce mardi soir, on déplore 86 décès (14 de plus que lundi), plus de 120 patients en réanimation et 480 personnes hospitalisées. En France, le nombre de décès a dépassé la barre des 1 000, avec 1 100 morts recensés, soit 240 de plus qu’hier. « L’ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle que les déplacements dérogatoires autorisés pour raison de santé, à condition d’être muni d’une attestation, sont limités aux consultations et aux soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés », relève le communiqué. L’agence informe également que plus de 2 000 web téléconsultations ont déjà̀ été́ assurées (800 pour la seule journée d’hier) par 200 médecins généralistes de la région. L’ARS rappelle qu’une livraison de 750 000 masques a été opérée en fin de semaine dernière, au profit des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Pour ces derniers, notamment établissements pour personnes âgées et personnes en situation de handicap, la distribution se termine ce mardi. « S’agissant des professionnels de santé de ville et des services de soins à domicile, la distribution repose sur les officines, particulièrement impliquées dans la gestion de cette crise », précise-t-elle. Elle remercie également les entreprises pour leurs dons. « L’ARS assure la répartition régionale de ces dons avec le soutien logistique des préfectures dans chaque département », poursuit l’agence. Puis remarque : « Tout particulier qui dispose de masques est également invité à les mettre à la disposition des soignants, en les déposant à l’établissement de santé ou médico-social le plus proche, à un médecin ou un infirmier libéral ou bien encore dans une officine de pharmacie. »