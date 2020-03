Covid-19 : 28 nouveaux cas confirmés dans la région

147 malades ont été testés positivement au Covid-19 en Bourgogne-Franche-Comté depuis l’arrivée du virus dans le territoire, il y a près de 15 jours. Tous les territoires sont dorénavant touchés. On comptabilise 28 nouveaux cas depuis lundi, après un ralentissement observé samedi et dimanche. « S’agissant de la prise en charge des malades, on relève que : deux patients sont guéris ; plus des deux tiers des patients sont suivis à domicile ; cinq patients sont pris en charge en réanimation », informe l’ARS Bourgogne-Franche-Comté dans un communiqué. « Un patient domicilié en région parisienne est décédé́ dans l’Yonne », complète le communiqué. Le Doubs et le pôle métropolitain Nord-Franche-Comté « enregistrent toujours le plus grand nombre de cas, et de cas nouveaux, traduisant une circulation plus élevée du virus », précise l’ARS. Le CHU de Besançon a activé son plan Blanc depuis le 9 mars. Il accueille aussi depuis mardi une réserve sanitaire, mise à disposition par Santé publique France. Cette réserve compte des médecins, des infirmiers en soins généraux ou en anesthésie-réanimation, des aides-soignants. « Plus de 30 professionnels de santé viennent en renfort de services fortement mobilisés et eux-mêmes impactés par le coronavirus », détaille le communiqué. L’ARS demande d’appliquer « les mesures de bon sens », pour se protéger et protéger les plus fragiles. « Dans les Ehpad, les visites aux résidents, sauf cas exceptionnels déterminés avec la direction de l’établissement, sont fortement déconseillées (les personnes mineures tout particulièrement). Les personnes symptomatiques sont interdites de visite. Les services intervenant au domicile invitent les personnes qu’ils accompagnent à limiter leurs sorties, les visites à leur domicile de personnes extérieures, et en particulier les contacts avec les mineurs », complète l’ARS. Enfin, dans les établissements de santé, les mesures suivantes sont appliquées : « Pas plus d’une personne par visite ; interdiction des visites pour les personnes mineures ; interdiction de visites pour toute personne présentant des symptômes. »