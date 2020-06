Christophe Grudler salue le plan de soutien à l’aéronautique

Un plan de soutien à l’aéronautique de 15 milliards d’euros a été annoncé par le Gouvernement. « Une démarche qui s’inscrit pleinement dans les ambitions du plan de relance européen et un engagement fort de l’État auprès de cette filière d’excellence qui représente plus de 195 000 emplois en France et où la capacité à investir et à innover en faveur d’un avion vert décarbonné est attendue », note Christophe Grudler, député européen, encarté au MoDem. Il déplore « l’absence du spatial dans ce plan inédit alors que ce secteur représente pourtant un enjeu stratégique majeur pour l’Europe et pour la France ».