Isolement, difficultés financières à la suite de la perte d’un job, difficulté d’accès à Internet, problème de matériel informatique, annulation de stage… Pendant la crise sanitaire et particulièrement pendant le confinement, les étudiants ont été fragilisés. Voire précarisés. Le Crous de Bourgogne-Franche-Comté et le conseil régional créent un fonds d’urgence contre la précarité étudiante, en plus des dispositifs existants, « pour les accompagner dans leurs besoins élémentaires (aide alimentaire, accompagnement santé, aide psychologique, soutien financier…) », indique le communiqué de presse commun des deux institutions. Ce fonds est doté de 270 000 euros, financés à 50 % par le Crous et à 50 % par la Région.