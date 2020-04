L’équipe de Belfort Tourisme sera en congé du 25 avril au 3 mai inclus et sera de nouveau joignable à partir du 4 mai. Même si les locaux de Belfort Tourisme étaient fermés au public à la suite du confinement de la population, le 17 mars, l’organisme restait joignable. Et l’équipe a multiplié les initiatives pour s’occuper et soutenir les acteurs locaux.