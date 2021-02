Belfort : 30 classes bénéficient d’un petit-déjeuner à l’école chaque semaine

Depuis la rentrée, 30 classes d’écoles belfortaines bénéficient d’un petit-déjeuner chaque semaine. « Une démarche visant à initier les petits à de bonnes habitudes alimentaires », explique la municipalité dans un communiqué de presse. Ce dispositif existait déjà dans six écoles, en 2019. « Nous accompagnons les enfants dans l’apprentissage du bien manger, à commencer par la composition d’un petit-déjeuner équilibré », explique Marie-Hélène Ivol, adjointe au maire chargée de l’éducation et de l’égalité sociale. « Les parents s’impliquent aussi dans la démarche en participant au service. On échange des conseils en toute bienveillance sur l’importance d’une bonne alimentation », apprécie Céline Fahy, enseignante et directrice à l’école Pierre-Dreyfus-Schmidt. Le petit-déjeuner est composé de produits issus de la filière courte ou 100 % bio. Chaque repas contient un produit céréalier, un fruit et un produit laitier. Deux menus sont proposés pour diversifier l’alimentation des écoliers.