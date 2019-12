Be Clothe lauréat du prix Julia-Beaudrey du FCSM

Le FCSM a créé le prix Julia-Beaudrey, en mémoire d’une jeune étudiante de l’école des technologies et des affaires (Esta) morte en novembre 2016. « Ce prix offre la possibilité à une association étudiante défendant des valeurs de solidarité et d’ouverture de mettre en avant ses actions grâce à l’aide du FC Sochaux-Montbéliard », rappelle le club de football. Le prix 2019 consacre le projet de l’association Be Clothe, fondée et gérée uniquement par des étudiants. « Leur objectif est de proposer un modèle de production innovant, grâce à une activité alliant protection de l’environnement et impact social. L’association récolte d’anciens vêtements directement dans des écoles ou en entreprises qui sont transformés en articles par des ateliers d’insertion professionnelle. Ces articles sont ensuite vendus en boutiques éphémères pour financer des projets humanitaires grâce à la totalité des bénéfices », détaille le club dans un communiqué. En 2018-2019, l’association a collecté 2 tonnes de vêtements, qui ont été transformés en 350 tote-bag par des ateliers d’insertion, vendus ensuite en boutiques éphémères. 3 500 euros de bénéfices ont été collectés puis redistribués à des projets humanitaires. Le FCSM a porté ce prix avec le concours de trois étudiants de la licence professionnelle Mosel de l’IUT Belfort-Montbéliard, de Montbéliard, qui ont œuvré à la collecte, la sélection et la présentation des candidatures. « Les vainqueurs du prix Julia-Beaudrey 2019 bénéficieront d’une aide du FC Sochaux-Montbéliard afin de promouvoir leurs projets et une mise en relation avec des partenaires potentiels ainsi que du parrainage et de la participation des joueurs professionnels du FCSM », conclut le club.