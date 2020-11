Artisans : une opération spéciale pour vous débarrassez des déchets dangereux

La chambre des métiers et de l’artisanat Bourgogne-Franche-Comté organise l’opération « Coup de balai sur les déchets dangereux ». C’est « une opération d’élimination de déchets dangereux », détaille-t-elle, qui s’adresse aux entreprises des déchets toxiques en quantité dispersée : « pots de peinture, diluants, colles, vernis, solvants, chiffons souillés, aérosols », énumère le communiqué de presse. « Les déchets dangereux s’amoncellent rapidement dans les entreprises, et bien souvent, elles ne savent pas quoi en faire », remarque la chambre des métiers et de l’artisanat. Du 30 novembre au 12 décembre, une ouverture spéciale des centres de collecte à un tri préférentiel est organisé. Les « artisans, artisans-commerçants et entreprises doivent s’inscrire auprès des agents environnement de la CMA de leur département et le jour J, se présenter au point de collecte avec leurs déchets qui seront pris en charge », explique la chambre des métiers et de l’artisanat.