Voitures électriques : Stellantis va tester l’échange de batteries

Elle les a notamment déployées en partenariat avec les VTC d’Uber autour de San Francisco. Alternative à la recharge sur une borne, l’échange de batterie permet au conducteur d’une voiture électrique de s’arrêter à une station pour changer sa batterie à plat en moins de cinq minutes, comme s’il faisait un plein d’essence. En l’occurrence, une fois le véhicule garé dans une petite station d’échange, un bras robotisé lui passe dans les entrailles pour y installer une nouvelle batterie.

Cette technologie sera testée sur une flotte de Fiat 500 proposées en libre-service à Madrid, en Espagne, patrie d’un des actionnaires d’Ample, le géant pétrolier Repsol. Quatre stations sont déjà opérationnelles et neuf supplémentaires sont en projet. Ample n’a pas communiqué sur le coût de la recharge, mais l’idée est que parcourir des kilomètres avec ces électriques coûte “25% moins cher” qu’avec un modèle à essence, selon Khaled Hassounah, le PDG d’Ample. “C’est une solution économique, flexible et déployable rapidement”, s’est félicité Ricardo Stamatti, vice-président de Stellantis pour la division Recharge et énergie.

Ample et Stellantis vont travailler à l’intégration de ces batteries échangeables dans les véhicules des marques du groupe (qui rassemble Peugeot, Fiat, Maserati, Dodge ou encore Chrysler), dans d’autres pays, alors que Stellantis vise 100% de ventes électriques en Europe en 2030 sur ses véhicules particuliers. La Fiat 500 de série pourrait être la première à proposer des batteries échangeables en option. Les détails financiers du partenariat n’ont pas été indiqués.

L’échange de batteries était donné pour mort avec la faillite en 2013 d’une autre startup californienne, Better Place. Celle-ci avait commencé à lancer en Israël des stations d’échange pour des véhicules du groupe Renault-Nissan, quand Tesla a lancé ses chargeurs rapides pour voitures électriques, ouvrant une autre voie plus prometteuse. Depuis, le constructeur chinois Nio est un des seuls avec Ample à miser sur l’échange de batteries. Nio a déjà ouvert plusieurs centaines de stations d’échange en Chine, et une trentaine en Europe (Allemagne, Norvège et Suède).

Le constructeur chinois Geely, maison-mère de Volvo et Lotus, a rejoint le système fin novembre. L’échange de batteries s’est aussi développé dans le monde du deux-roues dans le cadre d’un consortium emmené par les géants Honda, Yamaha, KTM et Piaggio.