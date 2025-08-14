Valentigney : le maire dénonce un « gâchis » après la fermeture de la piscine Swim’Val

« Ça profitait à 15 communes. Mais on m’a dit de me débrouiller avec ma piscine », soupire, amer, Philippe Gautier, maire de Valentigney (Horizons). En 2015, l’ancienne piscine municipale devait fermer. Philippe Gautier se tourne alors vers Mickaël Bonsens, qui reprend l’équipement avec d’autres associés, sous le nom Swim’Val. « J’ai trouvé un privé et on a pu tenir dix ans grâce à lui. Les enfants ont continué à apprendre à nager. Ils ont développé hammam, sauna… C’était un vrai écosystème, et pas seulement pour Valentigney. »

Pendant près d’une décennie, Swim’Val a accueilli en moyenne 1 500 enfants et enregistré 80 000 entrées par an. Les scolaires venaient d’une quinzaine de communes de l’agglomération et, au total, de 50 communes différentes (l’Agglo en compte 73). La structure proposait des créneaux aux écoles, associations, clubs de plongée, personnes en situation de handicap, et possédait, selon le maire, le plus grand bassin de plongée en profondeur du secteur.

La direction revendiquait une mission de service public, représentant 70 % de son activité. L’accueil des scolaires était assuré « en relation étroite avec l’inspection académique », précisaient ses responsables.

Depuis 2015, le centre fonctionnait sans subvention récurrente, rappelle la direction dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux le 6 août. L’équilibre a été rompu par la crise sanitaire, qui a bloqué un projet de chaufferie bois, et surtout par l’explosion des coûts de l’énergie. La facture annuelle de gaz et d’électricité a doublé, passant de 100 000 à 200 000 euros. Le déficit a dépassé 90 000 euros. Les actionnaires ont injecté 140 000 euros en 2023, après 550 000 euros d’investissements cumulés depuis la reprise, précisait la direction dans un communiqué datant du printemps.