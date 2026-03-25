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Usines ouvertes : plus de 2 000 personnes accueillies par Arabelle Solutions

2000 personnes ont été accueillies par Arabelle Solutions lors des Journées Usines ouvertes, les 20 et 21 mars.
2000 personnes ont été accueillies par Arabelle Solutions lors des Journées Usines ouvertes, les 20 et 21 mars. | ©Arabelle Solutions

Arabelle Solutions a accueilli plus de 2000 personnes, vendredi 20 et samedi 21 mars, dans son usine de Belfort, lors des Journées usines ouvertes. Une initiative visant à promouvoir l’industrie et ses métiers. Et l’occasion de découvrir les coulisses de fabrication des turbines à vapeur et des alternateurs, destinés au parc nucléaire.

Une belle réussite ! À l’occasion des Journées Usines ouvertes (lire notre article), Arabelle Solutions a accueilli plus de 2 000 personnes vendredi 20 et samedi 21 mars, annonce l’entreprise. Vendredi, près de 800 élèves (collégiens et lycéens) et étudiants « ont pu échanger directement avec des techniciens, ingénieurs et managers pour comprendre la réalité des métiers industriels, leur rôle dans la transition énergétique et les perspectives qu’ils offrent », indique Arabelle Solutions.

« Une occasion privilégiée de se projeter, d’imaginer un futur métier et, pour certains, de révéler une vocation naissante », ajoute l’entreprise.

Arabelle Solutions va recruter 600 personnes d'ici 2029

L’entreprise a organisé, en parallèle, un job dating réunissant 200 candidats, en recherche d’emploi ou en reconversion. L’occasion « d’explorer les postes disponibles et découvrir les nombreuses opportunités offertes par une entreprise en croissance ». Arabelle Solutions prévoit d’embaucher 600 personnes d’ici 2029 (lire notre article).

Samedi, un millier de personnes ont pu déambuler dans l’atelier de fabrication de la turbine Arabelle. « Cette immersion au cœur d’un site industriel a permis de mettre en lumière le rôle essentiel d’une turbine dans une centrale nucléaire : comment elle transforme la vapeur en électricité, pourquoi sa précision mécanique est déterminante pour la performance globale du réacteur et en quoi les technologies développées à Belfort contribuent à produire une énergie décarbonée et fiable ».

Dans le nord Franche-Comté, huit entreprises ont participé à cette opération.

Un élément de turbine à vapeur Arabelle, dans les ateliers d'Arabelle Solutions, à Belfort.
Un élément de turbine à vapeur Arabelle, dans les ateliers d'Arabelle Solutions, à Belfort. | ©Arabelle Solutions

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