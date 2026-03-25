Usines ouvertes : plus de 2 000 personnes accueillies par Arabelle Solutions

L’entreprise a organisé, en parallèle, un job dating réunissant 200 candidats, en recherche d’emploi ou en reconversion. L’occasion « d’explorer les postes disponibles et découvrir les nombreuses opportunités offertes par une entreprise en croissance ». Arabelle Solutions prévoit d’embaucher 600 personnes d’ici 2029 (lire notre article).

Samedi, un millier de personnes ont pu déambuler dans l’atelier de fabrication de la turbine Arabelle. « Cette immersion au cœur d’un site industriel a permis de mettre en lumière le rôle essentiel d’une turbine dans une centrale nucléaire : comment elle transforme la vapeur en électricité, pourquoi sa précision mécanique est déterminante pour la performance globale du réacteur et en quoi les technologies développées à Belfort contribuent à produire une énergie décarbonée et fiable ».

Dans le nord Franche-Comté, huit entreprises ont participé à cette opération.