Pendant 2 jours, les usines s’ouvrent dans le nord Franche-Comté

M-Plus à Lachapelle-sous-Rougemont. Stellantis à Sochaux. H2Sys à Belfort. Axone Spadone à Delle. Milgred à Belfort. Arabelle Solutions à Belfort. Epalia à Étupes. Ou encore Création 1538 à Grand-Charmont. Leur point commun ? Ces entreprises ouvrent leurs portes ce vendredi 20 mars et samedi 21 mars, dans le cadre des Journées Usines ouvertes. Elles sont huit à le proposer dans le nord Franche-Comté, ce week-end. Souvent pour les scolaires et les demandeurs d’emploi ce vendredi. Et au grand public le samedi. C’est la 2e édition de cette initiative portée par Les Arts et Métiers et poussée par l’agence nationale de la cohésion territoriale.

« Nous cherchons à faire connaître l’industrie », explique Justine Lobbé, cheffe de projet Territoire d’industrie Nord Franche-Comté. « Si les industriels veulent recruter, cela permet de mettre en lumière la diversité des carrières par exemple », suggère cette ingénieure de formation. La phase 2 de ce programme Territoire d’industrie se terminera en 2027.