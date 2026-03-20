Pendant 2 jours, les usines s’ouvrent dans le nord Franche-Comté

Halle des turbines de l'usine d'Arabelle Solutions, à Belfort.
Arabelle Solutions profite de l'opération Usines ouvertes pour recruter. | ©Le Trois – archives

Huit entreprises du nord Franche-Comté participent aux journées Usines ouvertes, ce vendredi 20 et samedi 21 mars. Une seconde édition déjà réussie et pleine de promesses, alors qu’une seule entreprise y avait participé l’an passé.

M-Plus à Lachapelle-sous-Rougemont. Stellantis à Sochaux. H2Sys à Belfort. Axone Spadone à Delle. Milgred à Belfort. Arabelle Solutions à Belfort. Epalia à Étupes. Ou encore Création 1538 à Grand-Charmont. Leur point commun ? Ces entreprises ouvrent leurs portes ce vendredi 20 mars et samedi 21 mars, dans le cadre des Journées Usines ouvertes. Elles sont huit à le proposer dans le nord Franche-Comté, ce week-end. Souvent pour les scolaires et les demandeurs d’emploi ce vendredi. Et au grand public le samedi. C’est la 2e édition de cette initiative portée par Les Arts et Métiers et poussée par l’agence nationale de la cohésion territoriale.

« Nous cherchons à faire connaître l’industrie », explique Justine Lobbé, cheffe de projet Territoire d’industrie Nord Franche-Comté. « Si les industriels veulent recruter, cela permet de mettre en lumière la diversité des carrières par exemple », suggère cette ingénieure de formation. La phase 2 de ce programme Territoire d’industrie se terminera en 2027.

"Attirer des compétences"

Plusieurs centaines de personnes se sont inscrites aux visites proposées par ces usines, qui valorisent ainsi le patrimoine industriel du territoire. « Cela permet de reconnecter les Français à leur patrimoine industriel », relève encore la cheffe de mission.

Cette initiative s’insère également dans le projet de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriale, mise en place dans le nord Franche-Comté autour de la transformation de la filière automobile et des besoins futurs de l’industrie. « Il faut attirer des compétences, essayer de les garder sur le territoire, de couvrir et de prévoir les besoins de recrutement futurs de nos industrie », poursuit Justine Lobbé.

Arabelle Solutions organise ainsi une opération « speed dating » et invite les curieux à venir avec leur CV. L’entreprise prévoit d’embaucher 600 personnes d’ici 2029 (lire notre article).

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