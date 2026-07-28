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Stellantis veut céder son service d’autopartage Free2Move à Mutares

Signalétique de Stellantis avec Peugeot, Free2Move et Jeep, au CES de Las Vegas, en 2023.
Stellantis veut céder son service d'autopartage Free2Move à Mutares. | ©Stellantis communication

Le groupe automobile Stellantis a signé un accord pour vendre son activité d'autopartage Free2Move au fonds d'investissement allemand Mutares, annoncent les deux groupes dans un communiqué publié mardi. Mutares est connu dans le pays de Montbéliard pour avoir repris Peugeot Motocycles.

(AFP)

Présent dans 14 villes en Europe et aux États-Unis, dont Paris, Rome et Berlin, le service Free2move permet de louer via une application des véhicules en libre-service, sans passer par une agence de location. 

Le groupe automobile américano-franco-italien et le fonds d’investissement allemand précisent, dans le communiqué, « avoir conclu un accord portant sur la cession par Stellantis de l’intégralité de sa participation dans l’activité d’autopartage Free2move à Mutares ». La finalisation de cette transaction, dont le montant n’est pas dévoilé, est prévue d’ici la fin de l’année, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires.

Dans le pays de Montbéliard, Mutares avait repris Peugeot Motocycles avant de le revendre à des cadres de l’entreprise, au printemps (lire notre article).

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En vendant Free2Move, Stellantis se concentre sur la production automobile

« En nous concentrant davantage sur nos activités automobiles stratégiques, nous consolidons notre capacité à générer une performance durable sur le long terme », déclare Virgilio Cerutti, responsable du développement de l’activité et des partenariats chez Stellantis, cité dans le communiqué.

Un an après son arrivée à la tête de Stellantis, Antonio Filosa, directeur général du groupe aux 14 marques (dont Peugeot, Fiat et Jeep par exemple), a annoncé en mai un plan d’investissements de 60 milliards d’euros sur cinq ans principalement centré sur l’Amérique du Nord et prévoyant des réductions de capacités en Europe dans le but d’améliorer ses performances après des pertes colossales en 2025.

De son côté, Mutares précise que Free2move restera une entité indépendante. Le fonds allemand prévoit notamment « une gestion renouvelée de sa flotte internationale (et) la poursuite de la transition vers des véhicules 100% électrique ».

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