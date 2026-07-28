Stellantis veut céder son service d’autopartage Free2Move à Mutares

Présent dans 14 villes en Europe et aux États-Unis, dont Paris, Rome et Berlin, le service Free2move permet de louer via une application des véhicules en libre-service, sans passer par une agence de location.

Le groupe automobile américano-franco-italien et le fonds d’investissement allemand précisent, dans le communiqué, « avoir conclu un accord portant sur la cession par Stellantis de l’intégralité de sa participation dans l’activité d’autopartage Free2move à Mutares ». La finalisation de cette transaction, dont le montant n’est pas dévoilé, est prévue d’ici la fin de l’année, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires.

Dans le pays de Montbéliard, Mutares avait repris Peugeot Motocycles avant de le revendre à des cadres de l’entreprise, au printemps (lire notre article).