Peugeot Motocycles en passe d’être repris par son équipe de direction

Peugeot Motocycle réalise un chiffre d’affaires annuel de 140 millions d’euros, soit le même montant que celui qui était annoncé en 2023 lors de l’arrivée de Mutares.

« Depuis l’acquisition d’une participation majoritaire par Mutares en 2023, la société a mené une transformation opérationnelle et stratégique complète, afin de renforcer son positionnement sur le marché, améliorer son efficacité et poser les bases d’une croissance durable, explique cependant le communiqué. Au cours de la période de détention par Mutares, Peugeot Motocycles a franchi plusieurs étapes importantes pour renforcer sa marque, en particulier sur son marché domestique en France. Parmi celles-ci figurent l’acquisition de DAB Motors, qui marque une étape dans l’expansion de la société sur le segment des motos premium et électriques, ainsi qu’une coopération récente avec le fabricant français de motos Sherco, concrétisée par le lancement du nouveau XP6. Parallèlement à ces initiatives, des améliorations opérationnelles et des mesures structurelles ont contribué à rendre l’organisation plus agile et plus résiliente.» La marque a récemment lancé le scooter Pulsion Evo.

« Nous sommes convaincus que Peugeot Motocycles est désormais entre les meilleures mains pour entamer la prochaine phase de son développement, commente Johaness Laumann, dirigeant de Mutares, cité dans le communiqué. L’équipe de direction a élaboré un plan clair et convaincant pour l’avenir de l’entreprise et a démontré de solides capacités d’exécution tout au long de notre période de détention. Nous sommes persuadés qu’elle est idéalement positionnée pour poursuivre le développement de la marque et mettre en œuvre avec succès sa stratégie de croissance ».