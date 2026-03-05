Peugeot Motocycles en passe d’être repris par son équipe de direction

Usine de production de scooters de Peugeot Motocycles, à Mandeure, dans le Doubs
Usine de production de scooters de Peugeot Motocycles, à Mandeure, dans le Doubs | ©Peugeot Motocycles

Mutares, l’actuel actionnaire majoritaire de PMTC (Peugeot Motocycles), annonce ce jeudi 5 mars 2026 avoir reçu une offre ferme de reprise de l’équipe de management. Elle pourrait se concrétiser au deuxième semestre de 2026.

PMTC (Peugeot Motocycles) va-t-il à nouveau changer de propriétaire ? L’entreprise de Mandeure a été rachetée en 2019 par l’Indien Mahindra, qui a cédé en février 2023 80 % de ses parts à Mutares, une société de capital-investissement dont le siège est à Munich.

Ce jeudi 5 mars 2026, Mutares a publié un communiqué dans lequel elle indique avoir reçu « une offre ferme de l’équipe de direction actuelle de la société pour la reprise de Peugeot Motocycles (PMTC), fabricant européen historique de véhicules motorisés à deux et trois roues. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026, sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel et des conditions habituelles de clôture ».

140 millions d'euros de chiffre d'affaires

Peugeot Motocycle réalise un chiffre d’affaires annuel de 140 millions d’euros, soit le même montant que celui qui était annoncé en 2023 lors de l’arrivée de Mutares.

« Depuis l’acquisition d’une participation majoritaire par Mutares en 2023, la société a mené une transformation opérationnelle et stratégique complète, afin de renforcer son positionnement sur le marché, améliorer son efficacité et poser les bases d’une croissance durable, explique cependant le communiqué. Au cours de la période de détention par Mutares, Peugeot Motocycles a franchi plusieurs étapes importantes pour renforcer sa marque, en particulier sur son marché domestique en France. Parmi celles-ci figurent l’acquisition de DAB Motors, qui marque une étape dans l’expansion de la société sur le segment des motos premium et électriques, ainsi qu’une coopération récente avec le fabricant français de motos Sherco, concrétisée par le lancement du nouveau XP6. Parallèlement à ces initiatives, des améliorations opérationnelles et des mesures structurelles ont contribué à rendre l’organisation plus agile et plus résiliente.» La marque a récemment lancé le scooter Pulsion Evo.

« Nous sommes convaincus que Peugeot Motocycles est désormais entre les meilleures mains pour entamer la prochaine phase de son développement, commente Johaness Laumann, dirigeant de Mutares, cité dans le communiqué. L’équipe de direction a élaboré un plan clair et convaincant pour l’avenir de l’entreprise et a démontré de solides capacités d’exécution tout au long de notre période de détention. Nous sommes persuadés qu’elle est idéalement positionnée pour poursuivre le développement de la marque et mettre en œuvre avec succès sa stratégie de croissance ».

,
Système de conduite autonome STLA AutoDrive, développé par Stellantis, permettant de rouler jusqu'à 60 km/h.

Stellantis et Safran en tête des brevets déposés en France en 2025

Stellantis et Safran sont, pour la troisième année consécutive, les entreprises qui ont déposé le plus de brevets en France en 2025, a indiqué mardi l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi).
Une utilisatrice de trottinette électrique.

Belfort met en garde les utilisateurs de trottinettes électriques

Rappel à la loi pour la Ville de Belfort à l’adresse des utilisateurs de trottinettes électriques, dont l’usage s’est intensifié ces dernières années.
,
Laetitia Royer est consultante en Ressources humaines au cabinet Secafi.

Filière automobile : « Les emplois de demain ne seront pas ceux d’aujourd’hui »

L’industrie en général et la filière automobile en particulier sont confrontées à un enjeu de compétences. La première pour assurer la production de demain. La seconde pour survivre et assurer l’activité d’une filière en profonde restructuration et bousculée par les acteurs asiatiques. Anticiper les besoins d’emplois et de compétences est vital. Notamment pour un territoire. C’est ce qu’explique Laetitia Royer, consultante en ressources humaines au cabinet Secafi.

