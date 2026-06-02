Le constructeur automobile Stellantis a annoncé ce mardi 2 juin 2026 qu’il allait investir « plus d’un milliard d’euros en France » pour produire à Mulhouse trois nouveaux modèles Peugeot électriques ou hybrides, de segment C (berlines et SUV), à partir de 2029.

L’investissement sera réparti à 50 % en recherche et développement, 40% dans le site de Mulhouse et 10 % dans d’autres sites. Cet investissement, dévoilé par Emmanuel Macron la semaine dernière (lire notre article), garantit l’avenir du site de Mulhouse (environ 4 500 salariés), qui est l’une des cinq usines automobiles de Stellantis en France. Il produit actuellement des Peugeot 308 et 408.

Le PDG du groupe Antonio Filosa, ainsi que les ministres Roland Lescure (Economie) et Sébastien Martin (Industrie), se rendent ce mardi à Mulhouse pour présenter le projet.