Stellantis : reprise à Sochaux lundi dans l’incertitude

Le site Stellantis de Sochaux va reprendre la production lundi, après plusieurs jours d’interruption, mais avec de fortes interrogations pour les autres jours de la semaine. La direction annonce que l’approvisionnement des boites PHEV (modèles hybrides rechargeables) reste fortement perturbé. La production reprendra pour l’ensemble des équipes, y compris l’équipe de nuit, pour les versions MHEV (hybrides). Autrement dit, le site de Sochaux adapte son mix de production en ne produisant lundi que des modèles MHEV.

Les deux versions hybrides reçoivent des boites de vitesses automatiques de modèles différents, provenant de Trémery. C’est un fournisseur de rang 2, dont le nom n’est pas communiqué par la direction, qui rencontre des problèmes pour fournir un composant au sous-traitant de rang 1.

Les perspectives pour la suite de la semaine restent très floues. « La vigilance reste de mise pour les journées suivantes », indique la direction. Un nouveau point sera effectué lundi dans la journée.

Thierry Giroux, syndicaliste FO, souligne par exemple que la concentration sur les seuls modèles MHEV pourrait provoquer à terme des problèmes au fournisseur et épuiser sa capacité à fournir en raison de volumes inhabituels pour compenser le PHEV.

Environ 2 400 salariés sont concernés par les mesures d’activité partielle de longue durée (APLD) mises en place depuis début octobre, avec à la clef une perte de 16 % du salaire. La production est suspendue depuis le 15 octobre.