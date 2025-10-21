Stellantis : l’usine de Sochaux à l’arrêt toute la semaine

« Les difficultés d’approvisionnement sur les boîtes de vitesses persistent », indique Thierry Giroux, délégué syndical Force ouvrière. « Les approvisionnements seront perturbés toute la semaine », précise-t-il, évoquant une situation qui paralyse une nouvelle fois la ligne de production.

La direction de Stellantis confirme que l’activité restera suspendue jusqu’au vendredi 24 octobre inclus, avec un redémarrage envisagé le lundi 27 au matin. Ce scénario sera réévalué et validé en fin de semaine, vendredi à 17 heures.

Environ 2 400 salariés sont concernés et placés en activité partielle de longue durée (APLD), estime le syndicaliste Force ouvrière. Le mois d’octobre s’annonce particulièrement perturbé pour le site sochalien : plusieurs séances de production avaient déjà été annulées les vendredis 10, 17 et 24 octobre, ainsi que les tournées de nuit des dimanches 5 et 31 octobre. Au total, onze séances de travail ont été supprimées, toujours en raison de difficultés chez les fournisseurs, notamment liées au mix des commandes.

Avec une cadence habituelle d’environ 1 044 véhicules produits chaque jour, l’arrêt prolongé représente un manque à produire de plus de 7 500 véhicules.