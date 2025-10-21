,

Stellantis : l’usine de Sochaux à l’arrêt toute la semaine

L'usine de Sochaux a une cadence habituelle de 1 044 véhicules par jour. | ©Le Trois - E.C.
Alerte

La production du site Stellantis de Sochaux, interrompue depuis le 15 octobre après-midi, ne redémarrera pas avant le lundi 27 octobre, confirme la direction ce mardi matin.

« Les difficultés d’approvisionnement sur les boîtes de vitesses persistent », indique Thierry Giroux, délégué syndical Force ouvrière. « Les approvisionnements seront perturbés toute la semaine », précise-t-il, évoquant une situation qui paralyse une nouvelle fois la ligne de production.

La direction de Stellantis  confirme que l’activité restera suspendue jusqu’au vendredi 24 octobre inclus, avec un redémarrage envisagé le lundi 27 au matin. Ce scénario sera réévalué et validé en fin de semaine, vendredi à 17 heures.

Environ 2 400 salariés sont concernés et placés en activité partielle de longue durée (APLD), estime le syndicaliste Force ouvrière. Le mois d’octobre s’annonce particulièrement perturbé pour le site sochalien : plusieurs séances de production avaient déjà été annulées les vendredis 10, 17 et 24 octobre, ainsi que les tournées de nuit des dimanches 5 et 31 octobre. Au total, onze séances de travail ont été supprimées, toujours en raison de difficultés chez les fournisseurs, notamment liées au mix des commandes.

Avec une cadence habituelle d’environ 1 044 véhicules produits chaque jour, l’arrêt prolongé représente un manque à produire de plus de 7 500 véhicules.

Nos derniers articles

Valérie Serpolet, directrice de l’office de tourisme, Maryline Morallet, conseillère départementale déléguée au tourisme et Zoé Leroy , directrice des éditions Héliopoles (de gauche à droite) présentent le nouveau guide pratique sur le Territoire de Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.

Un guide pour les (futurs) nouveaux arrivants dans le Territoire de Belfort

Un guide sur le Territoire de Belfort vient d’être publié par les éditions Héliopoles, en partenariat avec le conseil départemental et l’office de tourisme. Il se veut l’outil indispensable pour ceux qui se préparent à venir dans le département ou qui viennent de s’y installer.
,
Le nouveau site de montage "Sochaux 2022". | ©le Trois - E.C.

Stellantis : l’usine de Sochaux toujours à l’arrêt

L’usine Stellantis de Sochaux restera à l’arrêt au moins jusqu’au 21 octobre au soir, en raison d’une rupture d’approvisionnement en boîtes de vitesses.
,
Kapit Djoco, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard, contre Orléans, en août 2025.

FC Sochaux : les infos avant le déplacement à QRM

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte Quevilly Rouen Métropole, pour la 11e journée de championnat de National, ce mardi 21 octobre. Confirmation attendue après la victoire contre Aubagne. Un match à suivre en direct sur letrois.info, à partir de 19h25.

