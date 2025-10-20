,

Stellantis : l’usine de Sochaux toujours à l’arrêt

Le nouveau site de montage "Sochaux 2022". | ©le Trois - E.C.
L’usine Stellantis de Sochaux restera à l’arrêt au moins jusqu’au 21 octobre au soir, en raison d’une rupture d’approvisionnement en boîtes de vitesses.

Avec une production habituelle d’environ 1 044 véhicules par jour, le déficit continue de se creuser : plus de 3 500 voitures n’ont pas été assemblées depuis la semaine dernière. « Les difficultés d’approvisionnement sur les boîtes de vitesses persistent », indique Thierry Giroux, délégué syndical Force ouvrière. La direction de l’usine confirme être contrainte d’annuler toutes les séances de production prévues mardi 21 octobre.

La production est à l’arrêt depuis le 15 octobre, dans l’après-midi. Selon Thierry Giroux, environ 2 400 salariés sont concernés et placés en activité partielle de longue durée (APLD). Le mois d’octobre s’annonce particulièrement perturbé pour le site sochalien. La direction avait déjà dû suspendre plusieurs séances les vendredis 10, 17 et 24 octobre, ainsi que les tournées de nuit des dimanches 5 et 31 octobre, soit onze séances de travail au total. Ces interruptions étaient déjà liées à des difficultés de fournisseurs, notamment en raison du mix des commandes.

Un nouveau point de situation doit être réalisé d’ici demain pour confirmer, ou non, la reprise des prochaines séances.

,
Kapit Djoco, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard, contre Orléans, en août 2025.

FC Sochaux : les infos avant le déplacement à QRM

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte Quevilly Rouen Métropole, pour la 11e journée de championnat de National, ce mardi 21 octobre. Confirmation attendue après la victoire contre Aubagne. Un match à suivre en direct sur letrois.info, à partir de 19h25.
Des ouvriers d'Arabelle solutions ont lancé un piquet de grève le 14 octobre pour contester l'annulation d'une prime.

Arabelle Solutions : le piquet de grève toujours en cours lundi

Une semaine après le début du mouvement, les salariés d’Arabelle Solutions maintiennent leur piquet de grève à Belfort. Ils réclament l’ouverture immédiate de négociations sur le versement d’une prime prévue initialement pour la fin d'année 2025.
Don sang/ plaquettes / Maison du don Belfort

Collecter 10 000 dons de plasma en Bourgogne-Franche-Comté d’ici au 31 décembre

L’ESF (établissement français du sang) lance un appel aux dons de sang, mais surtout de plasma : il se fixe pour objectif de collecter 30 % de dons de plus que d’habitude, afin de pouvoir soigner tous les patients qui ont besoin de médicaments dérivés du plasma.

