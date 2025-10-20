Stellantis : l’usine de Sochaux toujours à l’arrêt

Avec une production habituelle d’environ 1 044 véhicules par jour, le déficit continue de se creuser : plus de 3 500 voitures n’ont pas été assemblées depuis la semaine dernière. « Les difficultés d’approvisionnement sur les boîtes de vitesses persistent », indique Thierry Giroux, délégué syndical Force ouvrière. La direction de l’usine confirme être contrainte d’annuler toutes les séances de production prévues mardi 21 octobre.

La production est à l’arrêt depuis le 15 octobre, dans l’après-midi. Selon Thierry Giroux, environ 2 400 salariés sont concernés et placés en activité partielle de longue durée (APLD). Le mois d’octobre s’annonce particulièrement perturbé pour le site sochalien. La direction avait déjà dû suspendre plusieurs séances les vendredis 10, 17 et 24 octobre, ainsi que les tournées de nuit des dimanches 5 et 31 octobre, soit onze séances de travail au total. Ces interruptions étaient déjà liées à des difficultés de fournisseurs, notamment en raison du mix des commandes.

Un nouveau point de situation doit être réalisé d’ici demain pour confirmer, ou non, la reprise des prochaines séances.