Stellantis : les syndicats acceptent l’accord salarial avec une augmentation de 2,1%

La CGT, qui n’a pas signé l’accord, avait dénoncé lors de ces négociations une augmentation générale « trop faible ». La direction annonce 2,1% de hausse « alors que c’est seulement 1% pour 40% de l’effectif », avait souligné Jérôme Boussard, de la CGT. Quant au « talon » de l’augmentation, c’est-à-dire le minimum de hausse perçue par chaque salarié, il se situe à 23 euros, ce qui « ne suffit pas à finir les fins de mois », avait-il ajouté.