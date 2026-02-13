Dans un contexte difficile, 2,1 % d’augmentations salariales envisagées à Stellantis

C’est une grand-messe. Avec ses rites. Ses traditions. La direction de Stellantis France et les syndicats étaient réunis ce jeudi 12 février à Poissy pour les négociations annuelles obligatoires (NAO). Plus de 9 heures de palabres ont été nécessaires, rythmées autour de cinq rounds. S’en sont suivis des consultations. La rédaction de communiqués de presse et de tracts pour les salariés. Très tard dans la nuit.

La direction a finalement proposé « un budget de + 2,1 % de la masse salariale, dans un contexte d’inflation à 0,7% », écrit-elle dans un communiqué de presse. Cette augmentation anticipe déjà la transposition, en droit français, de la directive européenne sur la transparence des rémunérations, relève la CFE-CGC, syndicat majoritaire, représentant une hausse de 0,2 %. La négociation avait débuté avec une enveloppe de + 0,9 %.

« Dans le cadre d’une année difficile, il s’agit de reconnaitre la contribution des collaborateurs avec un budget d’augmentation engagé, préservant le pouvoir d’achat et valorisant la performance individuelle », a commenté Aude Blanc, DRH France de Stellantis, citée dans le communiqué de presse du constructeur automobile. En 2025, la hausse avait aussi été de 2,1 %, rappelle Stellantis, mais l’inflation était alors de 1,2 %.