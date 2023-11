“Le Hub d’économie circulaire constitue un pôle de compétences et d’activités visant à créer en Europe un centre d’excellence performant”, a déclaré le PDG de Stellantis Carlos Tavares dans un communiqué. “Nous industrialisons la récupération et la réutilisation durable des matériaux”, a souligné M. Tavares. “Nous sommes convaincus que notre engagement en faveur des activités de remanufacture, de réparation, de réemploi et de recyclage aura un impact positif sur notre planète tout en apportant de la valeur financière pour Stellantis”. Le groupe a également ouvert à Mirafiori un centre de tests de performance et de développement de batteries pour ses voitures électriques.