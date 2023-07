Stellantis et TotalEnergies dévoilent leur batterie plus légère et plus performante

Le système devient par ailleurs plus efficient, offrant plus de puissance pour la même énergie, mais aussi plus fiable : ses modules sont indépendants et ne bloquent pas la batterie en cas de panne et ses cellules de lithium durent plus longtemps, selon les chercheurs. Il permettrait par ailleurs de se brancher à plus haute puissance sur des chargeurs à courant alternatif, bien moins coûteux que les gros chargeurs à courant continu qui commencent à équiper les grands axes routiers.