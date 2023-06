Stellantis développe sa marque de recharge de voitures électriques

Le groupe aux 14 marques (Peugeot, Fiat, Jeep) va lancer sa marque Free2Move Charge en Amérique du Nord peu avant de l’étendre en Europe et espère ainsi “retirer les barrières” à la mobilité électrique, dont notamment “l’anxiété” de pouvoir recharger, selon un communiqué. Free2Move Charge proposera aux entreprises et aux particuliers, clients ou non des marques du groupe, d’installer des bornes à domicile, où la majorité des recharges a eu lieu actuellement, et bientôt des systèmes permettant d’alimenter un bâtiment avec la batterie de la voiture (V2G).