Stellantis déçoit malgré la poursuite de son redressement

A 43,5 milliards d’euros, le chiffre d’affaires de Stellantis est lui légèrement supérieur aux attentes des analystes interrogés par FactSet. « Nous restons confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs financiers 2026 », déclare le directeur général du groupe, Antonio Filosa, cité dans le communiqué.

Un an après son arrivée aux commandes de Stellantis, le dirigeant a annoncé en mai un plan stratégique pour redresser la barre après les pertes colossales de 2025. Rompant avec l’approche de son prédécesseur Carlos Tavares, qui misait surtout sur la rentabilité, il veut redresser les volumes de vente et regagner des parts de marché, en améliorant la compétitivité du groupe et la qualité des produits et grâce au lancement de nouveaux modèles.