Stellantis confirme des ventes en hausse de 13% au 2e trimestre

Stellantis, qui prévoit que son quatrième trimestre sera meilleur que le troisième (notamment en raison des arrêts de production pendant l’été), confirme viser une amélioration de son chiffre d’affaires et un retour à une marge légèrement positive en 2026.

Globalement, le groupe estime que l’impact net des droits de douane sera compris entre 1 et 1,2 milliard d’euros cette année et souligne que ses prévisions annuelles tiennent compte d’« environ 2 milliards d’euros de paiements « cash » liés aux charges exceptionnelles du second semestre 2025, dont 0,9 milliard d’euros ont été payés au premier semestre 2026″.