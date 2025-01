Stellantis : baisse de 12% des volumes de véhicules livrés en 2024

Selon le groupe, « les premiers lancements européens de la vague de produits de nouvelle génération de Stellantis connaissent un début prometteur, avec des commandes de plus de 90.000 unités pour la Citroën C3/ëC3, et de plus de 140.000 unités pour les Peugeot 3008, Peugeot 5008 et Opel Grandland ». Ailleurs dans le monde, Stellantis fait état d’une augmentation de 12% des facturations en Amérique du Sud et une « stabilité » au Moyen-Orient et en Afrique, « compensant largement les baisses d’expéditions en Chine, en Inde et en Asie-Pacifique ».