« Il faut qu’on revienne à de la croissance rentable. Nous devons être rigoureux quand nous construisons et vendons nos voitures », a souligné John Elkann lors d’une conférence en ligne pour les analystes financiers, à l’occasion de la publication des résultats annuels du groupe (lire notre article). Stellantis (marques Peugeot, Fiat, Dodge…) devra compter sur le lancement de nombreux nouveaux modèles, mais aussi la « confiance » de ses concessionnaires, et « de très bons investissements et du marketing », a estimé le dirigeant. Le constructeur automobile a publié mercredi un bénéfice net en forte baisse sur l’année 2024, à 5,5 milliards d’euros (-70%), mais il a commencé à réduire ses stocks de véhicules ainsi que leurs prix, jugés trop élevés.