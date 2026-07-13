Stellantis a augmenté de 10% ses livraisons au 2e trimestre

Les livraisons ont en revanche reculé de 3% (soit 4 000 ventes en moins) pour la région Moyen-Orient et Afrique et elles ont aussi reculé de 7 000 unités en Amérique du Sud, où la forte baisse des ventes en Argentine a éclipsé la croissance au Brésil, souligne Stellantis. Antonio Filosa, directeur général du groupe, avait déclaré en mai que l’Amérique du Nord était « la plus grande opportunité » pour Stellantis, lors de la présentation d’un plan d’investissements de 60 milliards d’euros sur cinq ans, donnant la priorité à l’Amérique du Nord et réduisant les capacités en Europe.

Début juillet, l’usine Stellantis de Sochaux a annoncé des changements pour sa direction, à la rentrée (lire notre article).