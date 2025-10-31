Sochaux : les chauffeurs routiers de Stellantis poursuivent leur grève

Jeudi, les grévistes se sont rendus en bus au siège de Stellantis France à Poissy. Selon Michel Treppo, une délégation de trois chauffeurs grévistes accompagnés du délégué central de Stellantis et de son adjoint ont été reçus par des représentants de la direction, « pour réclamer l’ouverture de négociation sur le changement de convention collective de la Métallurgie vers la convention collective transport ».

« Une petite partie de leurs demandes ont été prise en compte » : selon un compte-rendu syndical, les grévistes ont par exemple obtenu de prendre connaissance des contrats avant de donner les réponses ou de conserver leur mutuelle et leur complémentaire. Ils sont en attente de réponse sur la possibilité d’avoir six mois d’essais avant de décider définitivement du changement d’entreprise, d’avoir la possibilité de partir en retraite avec un plan ou encore de pouvoir adhérer à une rupture conventionnelle collective s’ils ne souhaitent plus ni être chauffeurs ni retourner à l’usine.

Selon ce même compte-rendu syndical, aucune avancée n’aurait été obtenue sur l’ouverture de négociation sur les salaires. Les grévistes estiment en effet que leur transfert s’accompagnerait d’une perte de l’ordre de 1000 € par mois.

Contactée le mardi 28 par Le Trois (lire l’article), la direction du site de Sochaux avait au contraire indiqué que, selon elle, les salariés qui accepteraient de rejoindre la filiale Drive 4 you garderaient le même niveau de salaire : si certaines primes de la convention de la métallurgie disparaissent d’autres deviennent applicables avec la convention du transport qu’une prime de 6000 euros versée en trois fois a été consentie comme mesure d’accompagnement.