Sochaux : des chauffeurs routiers de Stellantis en grève jusqu’à nouvel ordre

Une première journée de grève a été organisée le lundi 20 octobre. Le mouvement a repris ce lundi 27 octobre et ce mardi 28 octobre : les grévistes prévoient de se réunir chaque jour en assemblée générale pour décider de la poursuite ou non de la grève. Les chauffeurs routiers de Stellantis protestent en effet contre un projet de la direction visant à les intégrer à la filiale Drive 4 you, ce qui impliquerait de passer de la convention collective de la métallurgie à celle du transport. Selon Jérôme Boussard, syndicaliste CGT, ces salariés perdraient le 13e mois, la prime annuelle d’intéressement de Stellantis et pourraient travailler jusqu’à 186 heures (au lieu de 151 heures).

Selon lui, 24 des 50 salariés du site de Sochaux sont en grève (20 selon la direction), et 19 des 49 du site de Mulhouse. A l’échelle de la France, on compterait 61 grévistes sur 150 chauffeurs (outre Sochaux et Mulhouse, les sites de Poissy, Rennes et Hordain seraient concernés).