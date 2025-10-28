Sochaux : des chauffeurs routiers de Stellantis en grève jusqu’à nouvel ordre

Un camion transportant des Peugeot e-3008, sur le parking d'expédition de l'usine Stellantis de Sochaux.
Un camion transportant des Peugeot e-3008, sur le parking d'expédition de l'usine Stellantis de Sochaux. | ©AFP – Sébastien Bozon

20 à 24 des 50 chauffeurs routiers du site de Sochaux de Stellantis sont en grève. Ils s’élèvent contre leur éventuelle intégration à la filiale Drive 4 you, qui entrainerait un changement de convention collective.

Une première journée de grève a été organisée le lundi 20 octobre. Le mouvement a repris ce lundi 27 octobre et ce mardi 28 octobre : les grévistes prévoient de se réunir chaque jour en assemblée générale pour décider de la poursuite ou non de la grève. Les chauffeurs routiers de Stellantis protestent en effet contre un projet de la direction visant à les intégrer à la filiale Drive 4 you, ce qui impliquerait de passer de la convention collective de la métallurgie à celle du transport. Selon Jérôme Boussard, syndicaliste CGT, ces salariés perdraient le 13e mois, la prime annuelle d’intéressement de Stellantis et pourraient travailler jusqu’à 186 heures (au lieu de 151 heures).

Selon lui, 24 des 50 salariés du site de Sochaux sont en grève (20 selon la direction), et 19 des 49 du site de Mulhouse. A l’échelle de la France, on compterait 61 grévistes sur 150 chauffeurs (outre Sochaux et Mulhouse, les sites de Poissy, Rennes et Hordain seraient concernés).

La direction du site de Sochaux indique pour sa part que les salariés qui accepteraient de rejoindre la filiale garderaient le même niveau de salaire : si certaines primes disparaissent avec une convention d’autres deviennent applicables avec la nouvelle et qu’une prime de 6000 € versée en trois a été consentie comme mesure d’accompagnement. Elle indique également que les salariés concernés sont même susceptibles de gagner plus, en fonction du nombre d’heures de travail effectuées en plus.

Stellantis rappelle que la mise en place de chauffeurs routiers a été engagée en période post-covid afin de préserver à 100% l’activité liée au transport de véhicules. Le dispositif a alors inclus la création d’une flotte de camions et la formation de salariés au métier de chauffeur routier avec la fonction porte-autos. « Le secteur redevenant fortement concurrentiel, il convient de se donner les moyens de survivre et de se battre à armes égales », justifie la direction. Les salariés qui refuseraient le transfert dans la filiale de Stellantis pourraient retrouver un poste à la production.

