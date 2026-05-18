SNCF: l’exploitation commerciale du futur TGV M pourrait être retardée à septembre

Selon VRT, pour faire face aux « bugs » inévitables de rodage, la SNCF aurait désormais prévu une pré-exploitation en juillet, avec un lancement commercial repoussé à la rentrée. Interrogés par l’AFP, Alstom et la SNCF « ne confirment pas » l’article de VRT ni le calendrier évoqué, mais ne le démentent pas non plus.

La SNCF fait surtout valoir qu’avant toute décision, elle « attend l’homologation du train », c’est-à-dire l’autorisation de mise sur le marché délivrée conjointement par les autorités européennes (Agence ferroviaire européenne, ERA) et l’autorité française (Etablissement public de sécurité ferroviaire, EPSF), a-t-elle expliqué à l’AFP.

Cette autorisation, absolument nécessaire avant toute mise sur les rails de nouveaux trains, RER ou métro, devrait être délivrée « dans les prochains jours », a indiqué à l’AFP une source proche du dossier.

Côté constructeur, Alstom s’est borné à reprendre exactement les mêmes éléments de langage que ceux de la SNCF. « L’autorisation de mise sur le marché est un prérequis essentiel qui nous permettra de déterminer le calendrier précis de mise en service. Dans l’attente de cette décision, nous ne confirmons pas de calendrier », a déclaré à l’AFP le constructeur ferroviaire.

SNCF Voyageurs a commandé au total 160 rames de TGV M. La première commande, datant de 2018, prévoyait les premières livraisons pour fin 2023. La quatrième et dernière tranche commandée, d’un total de 15 rames, date de janvier dernier.