Alstom : l’interrogation des syndicats quant au plan de réorganisation

Le secrétaire général de la CFE-CGC d’Alstom, André Fages, paraît serein face à cette annonce. « La France a beaucoup de choses à produire cette année et les prochaines années. » Le groupe français cumule les commandes. En neuf mois, le carnet de commandes avait progressé de 32 % (lire notre article). En janvier, la SNCF Voyageurs a commandé quinze trains à très grande vitesse Avelia Horizon. Au carnet s’ajoutent les commandes internationales : 42 rames pour la Pologne, 47 trains à courte et longue distance pour le Mexique, 13 rames de métro pour l’Australie…

Partant de ces chiffres, André Fages ne craint pas de plan de licenciement. « Les suppressions d’emplois ne sont pas à l’ordre du jour. D’ailleurs, on continue d’embaucher. » En début d’année, Alstom avait annoncé recruter 200 personnes sur le site de Belfort d’ici décembre (lire notre article). Même si les termes exacts de ce plan de réorganisation ne sont pas avancés, le secrétaire général de la CFE-CGC n’est pas inquiet : « Il y a peu de risques pour Belfort et même pour tous les autres établissements français ».