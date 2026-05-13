Alstom espère améliorer sa marge érodée par ses retards de livraison

(AFP)
Le groupe ferroviaire Alstom, dont l’exercice est décalé (avril 2025-mars 2026), présentera début 2027 un plan de réorganisation qui doit lui permettre l’an prochain d’améliorer sa marge ajustée (ratio entre résultat d’exploitation et chiffre d’affaires, hors exceptionnels), à 6,5%. Son objectif est de « rétablir une exécution homogène et maîtrisée sur l’ensemble de ses lignes de produits », indique mercredi le groupe français, qui achève la digestion du groupe canadien Bombardier, acquis en 2021.
La SNCF et la RATP se sont plaintes de retards de livraison de plusieurs années des nouveaux TGV et des nouvelles rames du RER B (lire notre article). Le groupe prévoit aussi pour l’an prochain une croissance organique (hors effets de change et à périmètre constant) de son chiffre d’affaires d’environ 5% et une production de 4 400 à 4 500 voitures. « Cette année est une étape importante pour regagner de la performance opérationnelle et de la crédibilité », a expliqué le directeur financier Bernard Delpit.
Alstom prévoit un plan de réorganisation
« Notre priorité est d’améliorer la qualité d’exécution, notamment par un pilotage opérationnel quotidien plus rigoureux, un renforcement de la discipline de planification et une meilleure coordination entre l’ingénierie, la chaîne d’approvisionnement et la production », indique dans le communiqué le nouveau directeur général Martin Sion, ex-patron exécutif d’ArianeGroup, arrivé chez Alstom le 1er avril. Le plan de réorganisation « vise à soutenir une amélioration progressive de la marge d’exploitation ajustée vers un niveau compris entre 8% et 10% à terme », ajoute-t-il.