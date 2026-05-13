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Alstom espère améliorer sa marge érodée par ses retards de livraison

Manutention de la motrice du TGV M, dans l'atelier d'assemblage de l'usine Alstom de Belfort.
Alstom a doublé son résultat net annuel et accru son chiffre d'affaires, grâce à une forte demande mondiale de rames de train et de métro mais sa marge a reculé à 6,1%. Mais sa marge a reculé. | ©Le Trois – archives

Porté par la demande mondiale de rames de train et de métro, Alstom a doublé son résultat net annuel et accru son chiffre d'affaires mais sa marge a reculé à 6,1%, rognée par ses "difficultés d'exécution" qui ont entraîné des retards de livraison.

(AFP)

Le groupe ferroviaire Alstom, dont l’exercice est décalé (avril 2025-mars 2026), présentera début 2027 un plan de réorganisation qui doit lui permettre l’an prochain d’améliorer sa marge ajustée (ratio entre résultat d’exploitation et chiffre d’affaires, hors exceptionnels), à 6,5%. Son objectif est de « rétablir une exécution homogène et maîtrisée sur l’ensemble de ses lignes de produits », indique mercredi le groupe français, qui achève la digestion du groupe canadien Bombardier, acquis en 2021.

La SNCF et la RATP se sont plaintes de retards de livraison de plusieurs années des nouveaux TGV et des nouvelles rames du RER B (lire notre article). Le groupe prévoit aussi pour l’an prochain une croissance organique (hors effets de change et à périmètre constant) de son chiffre d’affaires d’environ 5% et une production de 4 400 à 4 500 voitures. « Cette année est une étape importante pour regagner de la performance opérationnelle et de la crédibilité », a expliqué le directeur financier Bernard Delpit.

Alstom [dossier complet]

Alstom prévoit un plan de réorganisation

« Notre priorité est d’améliorer la qualité d’exécution, notamment par un pilotage opérationnel quotidien plus rigoureux, un renforcement de la discipline de planification et une meilleure coordination entre l’ingénierie, la chaîne d’approvisionnement et la production », indique dans le communiqué le nouveau directeur général Martin Sion, ex-patron exécutif d’ArianeGroup, arrivé chez Alstom le 1er avril. Le plan de réorganisation « vise à soutenir une amélioration progressive de la marge d’exploitation ajustée vers un niveau compris entre 8% et 10% à terme », ajoute-t-il.

Alstom avait dévoilé ses résultats préliminaires le 16 avril et l’annonce d’une baisse de sa marge avait fait chuter son cours de Bourse de plus de 20%, sous 17 euros. En revanche le groupe affiche une performance commerciale en hausse, avec de nouvelles commandes de 27,6 milliards d’euros, de 39% supérieures aux 19,8 milliards d’euros de 2024/25. Ce qui porte son carnet de commandes à 104,4 milliards d’euros. le chiffre d’affaires annuel a atteint 19,2 milliards, en hausse de 3,7%. Le résultat net a été doublé à 324 millions d’euros.

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