Alstom espère améliorer sa marge érodée par ses retards de livraison

La SNCF et la RATP se sont plaintes de retards de livraison de plusieurs années des nouveaux TGV et des nouvelles rames du RER B (lire notre article). Le groupe prévoit aussi pour l’an prochain une croissance organique (hors effets de change et à périmètre constant) de son chiffre d’affaires d’environ 5% et une production de 4 400 à 4 500 voitures. « Cette année est une étape importante pour regagner de la performance opérationnelle et de la crédibilité », a expliqué le directeur financier Bernard Delpit.