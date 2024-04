Peugeot Motocycles : « On ne veut pas reproduire les mêmes erreurs »

Dans un précédent article, la CGT s’inquiétait d’apprendre le chômage technique à Peugeot Motocycles durant plus de deux mois, se « demandant s’il restait un pilote dans l’avion ». Cette mesure a en effet été prise afin d’écouler les stocks de scooters neufs non estampillés Euro 5+. La raison ? Le durcissement, au 1er janvier 2025, des normes antipollution, qui empêcheront la vente neuve des scooters en question.

Stéphane Mas, président de Peugeot Motocycles, situé à Mandeure relève que « mesure a été plus ou moins bien comprise »Il expose comprendre l’inquiétude créé par cet arrêt de la production. Mais il souhaite l’expliquer : « En regardant dans le rétroviseur, on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs que lorsqu’il y a eu le changement entre la norme Euro 4 et la norme Euro 5 » en 2020. À cette période, les normes anti-pollution ont changé drastiquement, ce qui a empêché la vente de scooters encore neufs, qui ont du être détruits ou encore revendus sur le marché de l’occasion. La perte a été très importante, en comprenant toutes les pièces en stock qui n’ont plus pu être utilisées : 4 à 5 millions d’euros.

À nouveau, avec le passage à la norme Euro 5+, les normes vont se durcir d’ici le 1er janvier 2025. Et les dérogations pour continuer à vendre ne sont pas monnaie courante. Cela crée notamment des questions avec la sortie du XP 400, qui n’a eu « qu’une demi année de vie en 2023 », explique Stéphane Mas. « On ne veut pas créer un appel d’air sur le marché de l’occasion. Alors cela demande un pilotage assez fin entre nos stocks et les stocks des concessions. » Il y aura effectivement plusieurs mois d’arrêt : deux mois annoncés en septembre et en octobre. « Ces deux mois permettront de piloter le plus finement possible l’atterrissage. » Mais aussi une fermeture au mois d’août, habituelle période de congés d’étés et le mois de décembre, où les fermetures sont devenues monnaie courante depuis plus de cinq ans, avec la hausse du coût des énergies. « C’est aussi la période plus calme où on peut se le permettre. » L’objectif, jusqu’au mois de novembre est de « faire passer le stock avant tout ».