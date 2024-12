Peugeot Motocycles : la CGT dénonce le recours au chômage partiel

Alors que la direction a présenté son calendrier de chômage partiel pour 2025, les prévisions inquiètent les représentants syndicaux. Le syndicat détaille une production en chômage partiel jusqu’en février, des jours de chômage échelonnés jusqu’en juin, et des projets retardés jusqu’à fin 2025. Elle craint une aggravation de la situation en cours d’année.

Face à cette situation, la CGT réclame à nouveau le maintien des salaires à 100 %. Sollicitée mardi dernier, la direction n’a pas encore répondu à nos questions sur ses projets 2025 et les raisons du chômage partiel dénoncés par le syndicat. Elle indique que le directeur devrait répondre courant de la semaine.

Dans un échange en avril avec l’ancien président, celui-ci indiquait que le chômage partiel devait permettre, en 2024, d’écouler les scooters avant le durcissement de la norme Euro 5 vers la norme Euro 5+ au mois de janvier 2025. Il avait alors indiqué que l’activité devait reprendre en novembre, avec le scooter Metropolis, le Pulsion et le XP400. Et le plus gros enjeu devait (doit toujours ?) intervenir en 2025 avec le passage à l’électrique.