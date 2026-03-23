Peugeot mise sur le nouveau moteur Turbo 100 pour faire oublier les déboires du Pure Tech

Opération reconquête ce lundi 23 mars, au centre d’essai ultra-sécurisé de Belchamp (lire l’encadré ci-dessous). Peugeot a convié la presse avec l’objectif affiché de faire passer un message : Peugeot redevient digne de sa réputation de fiabilité et de robustesse mise à mal par les déboires du moteur Pure Tech. Des problèmes qu’Alain Favey, directeur de la marque, veut ranger sur le rayon des archives. Selon lui, les problèmes de fiabilité du moteur sont résolus depuis juin 2022.

« Il n’y a plus de problèmes depuis quatre ans » sur le moteur Pure Tech, a-t-il affirmé. Alain Favey a ainsi rappelé que plus de 5 millions de moteurs Pure Tech ont été commercialisés par Peugeot en Europe depuis 2014. Présenté à sa sortie comme une innovation en raison du gain de poids, de sa polyvalence, ce moteur a rencontré successivement des problèmes de dégradation de la courroie et de surconsommation d’huile. Les générations 1.0 et 1.2 ont été touchées par ces défauts, retrace la marque, pour mieux mettre en avant la fiabilité des autres versions.

Les délais de remontée des problèmes, de diagnostic de leur cause, l’identification des solutions à apporter, et enfin de leur mise en œuvre ont pu susciter de l’incompréhension auprès des clients, expliquent aujourd’hui les représentants de la marque. Successivement, le dimensionnement de la courroie a été revu et des modifications techniques ont été apportées pour ramener la consommation d’huile dans la norme.

Commercialement, la marque a lancé le « certificat « Check + », avec la possibilité de prise en charge de 100 % des coûts de réparation et une garantie du moteur jusqu’à 10 ans ou 180 000 kilomètres (sous réserve du respect des conditions d’entretien du véhicule). La campagne de rappel a porté à ce jour sur 1,3 million de clients, mais Peugeot se refuse à préciser, sur ce volume, combien de moteurs ont effectivement présenté des problèmes de fiabilité.