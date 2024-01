Peugeot augmente la durée de sa garantie pour promouvoir son nouveau SUV électrique

On pense avoir une offre qui va convertir de plus en plus de clients vers l’électrique”, a estimé M. York. “Et c’est un signe de notre propre confiance dans la durabilité du produit.” La maison mère de Peugeot, le groupe Stellantis, estime que la montée en puissance des ventes de véhicules électriques par rapport à celles à moteur thermique devrait se poursuivre en 2024, malgré la baisse probable du bonus écologique pour les ménages les plus aisés.