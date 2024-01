Ornans : Alstom inaugure un puissant banc d’essai pour ses moteurs de trains

“Le moteur électrique de demain tournera plus vite parce qu’en tournant plus vite, il consommera moins d’énergie. Et c’est l’objectif numéro 1. Malheureusement, un moteur qui tourne plus vite, il fait plus de bruit. Tout l’enjeu du moteur de demain, c’est de trouver le bon ratio entre vitesse, consommation et bruit”, a-t-il souligné. “Donc il fallait un banc d’essai capable de nous aider à orienter la conception pour réduire la consommation d’électricité, réduire les bruits et augmenter la vitesse.”