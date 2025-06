Opération déminage : en quête d’économies, le patron d’EDF tente de rassurer les salariés

Tout est parti de l’annonce faite mi-mai par le PDG d’EDF Bernard Fontana: tout juste nommé, celui-ci annonçait devant le top 300 des cadres de l’entreprise un plan de 30% d’économies sur les charges de fonctionnement. De quoi corroborer sa réputation de chasseur de coûts? « On jugera sur pièce », souligne Gwenaël Plagne, secrétaire du CSE Central d’EDF, au lendemain d’une première rencontre officielle entre M. Fontana et les instances représentatives du personnel lors d’un CSEC mercredi. « On a vu des précédents plans d’économies, Mimosa et d’autres, chacun en général avait des noms de fleurs, on verra si celui-là s’appelle chrysanthèmes », ironise-t-il.

Le plan suscite des interrogations au vu des inconnues qui pavent la route d’EDF, entre le flou sur le prix de vente de son électricité et le mur d’investissements à affronter pour construire six nouveaux réacteurs nucléaires EPR2, et ainsi répondre à la volonté de l’Etat de fournir une électricité abordable, abondante et décarbonée. « On n’a pas encore une vision claire sur la façon dont va se traduire cette annonce de réduction des coûts », indique Amélie Henri, secrétaire nationale de la CFE-CGC chez EDF, premier syndicat au sein de l’entreprise. Comme source d’économies, M. Fontana « a cité, par exemple, la baisse du recours à la consultance », la « simplification de nos organisations et de l’exécution opérationnelle » et la volonté de mettre « fin aussi aux réunions à outrance ».

« On est loin du milliard quand on dit ça », a commenté Mme Henri, pour qui, lors des échanges, cet objectif ne semblait pas forcément « contractuel », mais visait plutôt à « impulser une dynamique ». « Il a tenu un discours qui s’est voulu rassurant », a indiqué Julien Laplace, délégué syndical central CFDT, qui n’était pas à la réunion du CSEC. Selon les informations qui lui sont remontées, le PDG a « modéré » son approche, indiquant que le montant d’économies était « symbolique », et pas forcément un totem.