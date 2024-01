Mulhouse : Stellantis arrête l’équipe de nuit, 600 emplois d’intérim supprimés

Contactée par l’AFP, la direction du site a confirmé la décision d’arrêt de la demi-équipe et sa date d’effet, sans pouvoir annoncer un nombre des suppressions, “qui est en train de se chiffrer”, a dit son porte-parole. La mesure constitue “une adaptation de l’organisation de la production à l’évolution à la baisse des marchés”, a souligné le porte-parole. Elle ramènera la cadence quotidienne du site de 1 030 à 830 véhicules, Peugeot 308 berline et break en motorisation thermique, hybride rechargeable et électrique, Peugeot 408 et 508 et DS7 thermiques et hybrides.