Mulhouse : préavis de grève à cause de la chaleur à Stellantis

Cet appel à débrayer, « des salariés nous l’avaient demandé, nous avaient dit que les pauses chaleur que nous donne la direction c’est pas assez, en fin de journée on est complètement morts », a souligné M. Keltoumi.

Dans l’usine Stellantis située à Sausheim (Haut-Rhin), à côté de Mulhouse, qui emploie près de 4 500 personnes, « les températures dans certains ateliers frôlent les 38, 40 °C », a dénoncé M. Keltoumi. « Vous êtes là à monter des pièces, mais avec des gens qui arrivent déjà épuisés parce qu’ils n’arrivent pas à dormir normalement la veille ».